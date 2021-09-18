Мошенничество с дорогими автомобилями. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека

Подозреваемого в мошенничестве с дорогими автомобилями водворили в СИЗО-1 столицы. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы. Задержанный будет находиться под стражей два месяца на время следствия.

Ранее в милицию обратился горожанин и рассказал, что 30 марта некий мужчина собирался купить у него в рассрочку пять дорогих автомобилей — Mersedes-Benz GLS63 АМG, Mersedes-Benz S500, Chevrolet Camaro, Lexus RX 350, Toyota Camry — и квартиру в доме на улице Сыдыкова. 24-летний подозреваемый перепродал все имущество третьим лицам и скрылся.