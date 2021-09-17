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Троих жителей Бишкека задержали по подозрению в грабеже

По подозрению в грабеже задержали троих жителей Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

Старшему из задержанных — 33 года, его подельникам — 29 и 25 лет.

«Пострадавший обратился в милицию 11 сентября. Он рассказал, что в тот же день в 16.30 на перекрестке бульвара Молодой Гвардии и улицы Токтогула неизвестные, применив силу, забрали у него мобильный телефон Samsung Galaxy», — сказали в УВД.

Ленинский районный суд отправил подозреваемых в СИЗО-1 сроком на два месяца. Следствие проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207508/
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