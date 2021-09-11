В Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой

В Нарынской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Уточняется, что ранее милиционеры ездили в другую область для того, чтобы раскрыть еще одно преступление. Там была получена информация о том, что на частный дом совершено разбойное нападение неизвестными лицами. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Разбой» УК КР.

«В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны шесть человек в возрасте от 20 до 26 лет. Они доставлены в следственную службу УВД Ленинского района. Известно, что подозреваемые причастны к созданию майнинг-фермы. Во время обыска в автомобиле «Дэу-Нексия» были обнаружены и изъяты автомат Калашникова со стертыми номерами, нож с пластиковой рукояткой и второй нож с деревянной рукояткой», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве отметили, что во время обыска по адресам проживания у задержанных обнаружены и изъяты аппараты для майнинг-фермы, роутеры для вайфай-интернета и многое другое.