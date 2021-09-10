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Сюжет: Насилие над детьми

В Таласе родила 16-летняя девочка. Милиция проверяет факт изнасилования

В Бакай-Атинском районе милиция проверяет факт изнасилования 16-летней девочки. Об этом 24.kg сообщили в УВД Таласской области.

Уточняется, что в июне подросток родила ребенка в бишкекском роддоме.

«Сообщение о том, что несовершеннолетняя девочка родила ребенка на 37-й неделе, поступило сначала в УВД Первомайского района столицы. Сама несовершеннолетняя является жительницей Бакай-Атинского района Таласской области. Позже факт был зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» УК КР. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206769/
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