В Таласской области при посещении бани погибла 14-летняя девочка

В селе Кызыл-Сай Бакай-Атинского района Таласской области произошла трагедия: 7 декабря погибла девочка, 2010 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, школьницу обнаружили без признаков жизни в бане, расположенной в доме ее дяди. По предварительным данным медиков, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Информация о случившемся поступила в Бакай-Атинское РОВД от районного центра общей врачебной практики. Сообщалось, что несовершеннолетнюю доставили в учреждение уже мертвой.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному случаю, выясняются обстоятельства происшествия и возможные причины образования угарного газа в помещении.