Гибель Владимира Волошина. Милиция изначально знала кто он, но бездействовала

Дело о гибели Владимира Волошина обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что его паспорт был на руках у милиции с первых дней, однако правоохранители бездействовали. Об этом 24.kg сообщила бывшая коллега погибшего Наталья Морозова.

«Сегодня утром мы ездили в Свердловское РУВД, по месту, где обнаружили тело Володи. Выяснилось, что в морге, когда его осматривали, в кармане нашли его паспорт. Вызвали следователя РУВД, который должен был оформить протокол. Таким образом, Володя числился бы в базе морга уже под своим именем, а не как неизвестный. Но следователь не сделал этого, просто вернулся в РУВД и бросил паспорт в сейф», — говорит Наталья.

По словам женщины, милицейское руководство изначально пообещало помочь семье умершего с перезахоронением. Однако теперь настаивают на том, что эту процедуру они должны осуществлять сами.

Фото Фото Совета общественной безопасности

Напомним, Владимир Волошин пропал в Бишкеке 21 июля. Его поисками занимались волонтеры. Сестра без вести пропавшего ранее обращалась в редакцию с жалобой на бездействие со стороны милиции. Правоохранители, по ее словам, не проявляли к этому делу никакого интереса. Позже в Первомайском РУВД столицы заверили, что розыск мужчины ведется.

Близкие без вести пропавшего лишь спустя полтора месяца совершенно случайно выяснили, что Волошин был похоронен 28 августа в общей могиле вместе с другими неопознанными телами.

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Оказалось, что он умер еще 22 июля. На улице в «Востоке-5» ему стало плохо с сердцем, он упал и сильно ударился головой. Погиб от черепно-мозговой травмы. В морге его оформили как неизвестного. Искавшие мужчину коллеги и близкие не смогли опознать Волошина, так как судмедэксперт забыл распечатать его фотографии. На снимках, представленных им во время двух опознаний, его не было.

Непонятным остается и то, почему два столичных РУВД — Первомайское, где изначально занимались поиском Волошина, и Свердловское, где обнаружили его тело, не стали обмениваться информацией.

За комментариями по поводу произошедшего редакция обратилась в пресс-службу ГУВД Бишкека и в судебно-медицинскую экспертизу. Однако ни в одном из этих ведомств ответить на вопросы журналиста так и не смогли.