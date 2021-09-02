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Сюжет: Насилие над детьми

В Бишкеке мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней девочки

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась гражданка С.У. с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени А. В заявлении указывалось, что 27 августа примерно в 23.00 в жилмассиве «Алтын-Ордо» в автомобиле мужчина, применив физическую силу, изнасиловал 17-летнюю девочку.

«После этого мужчина довез девочку до дома и уехал в неизвестном направлении. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК КР. Оперативниками УВД Октябрьского района задержан 26-летний подозреваемый C.А. Он водворен в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205835/
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