В Бишкеке мужчину подозревают в изнасиловании 17-летней девочки

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась гражданка С.У. с просьбой принять меры в отношении мужчины по имени А. В заявлении указывалось, что 27 августа примерно в 23.00 в жилмассиве «Алтын-Ордо» в автомобиле мужчина, применив физическую силу, изнасиловал 17-летнюю девочку.

«После этого мужчина довез девочку до дома и уехал в неизвестном направлении. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК КР. Оперативниками УВД Октябрьского района задержан 26-летний подозреваемый C.А. Он водворен в СИЗО-1 Бишкека», — сообщили в УВД.