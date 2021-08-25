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Из России в Кыргызстан и Казахстан пытались незаконно вывезти 365 тонн зерновых

Из России в Кыргызстан и Казахстан с начала года пытались незаконно вывезти почти 365 тонн зерновых культур. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю.

По его данным, всего зарегистрировали 17 попыток вывоза. С 16 по 22 августа также через российско-казахскую границу вывезли 76 тонн пшеницы. На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие ее безопасность — это является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции из России.

Выявили также незаконный вывоз 20 тонн зерна овса. Продукция задержана для проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов. В отношении нарушителей возбуждено административное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205074/
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