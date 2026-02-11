Кыргызстан планирует продлить полугодовой запрет на вывоз скота

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных с территории Кыргызстана. Документ предлагает ограничить экспорт крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз сроком на шесть месяцев.

Запрет вводится для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на мясо и другие продукты животноводства. В проекте постановления отмечено, что меры принимают в соответствии с нормами ЕАЭС и конституционного закона о кабинете министров.

Ограничение не будет распространяться на:

транзит через территорию Кыргызстана;

спортивных лошадей, участвующих в соревнованиях;

лошадей, передаваемых в дар государствам или международным организациям;

живой скот, который экспортирует государственный оператор ОАО «Кыргыз Агрохолдинг»;

лошадей, вывозимых воздушным транспортом.

Министерству экономики и коммерции поручили уведомить Комитет по защитным мерам ВТО и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД должен сообщить Исполнительному комитету СНГ.

Государственная таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Государственная пограничная служба должны обеспечить контроль и пресекать незаконный вывоз животных.

Одновременно предлагают признать утратившим силу аналогичный запрет, действовавший с августа 2025 года.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.