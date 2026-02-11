11:01
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Экономика

Кыргызстан планирует продлить полугодовой запрет на вывоз скота

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных с территории Кыргызстана. Документ предлагает ограничить экспорт крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз сроком на шесть месяцев.

Запрет вводится для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на мясо и другие продукты животноводства. В проекте постановления отмечено, что меры принимают в соответствии с нормами ЕАЭС и конституционного закона о кабинете министров.

Ограничение не будет распространяться на:

  • транзит через территорию Кыргызстана;
  • спортивных лошадей, участвующих в соревнованиях;
  • лошадей, передаваемых в дар государствам или международным организациям;
  • живой скот, который экспортирует государственный оператор ОАО «Кыргыз Агрохолдинг»;
  • лошадей, вывозимых воздушным транспортом.

Министерству экономики и коммерции поручили уведомить Комитет по защитным мерам ВТО и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД должен сообщить Исполнительному комитету СНГ.

Читайте по теме
Рост цен на мясо в Кыргызстане: посредники, нелегальный вывоз и мировой дефицит

Государственная таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Государственная пограничная служба должны обеспечить контроль и пресекать незаконный вывоз животных.

Одновременно предлагают признать утратившим силу аналогичный запрет, действовавший с августа 2025 года.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361492/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Комик Нурлан Сабуров прокомментировал 50-летний запрет на въезд в Россию
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
Власти предлагают ввести жесткие ограничения на тои и поминки
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Meta удалила более 500 тысяч аккаунтов из-за запрета соцсетей для детей
В Великобритании запретили рекламу фастфуда для детей
Кабмин ввел полугодовой запрет на экспорт древесины за пределы ЕАЭС
В Кыргызстане ввели временный запрет на ввоз электронных сигарет
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
11 февраля, среда
10:57
«Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переживающих из-за Ташиева «Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переж...
10:51
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
10:49
На перевале Тоо-Ашуу введено временное ограничение для большегрузов из-за снега
10:47
В руководстве ОАО «Түндүк» произошли кадровые изменения
10:39
Президент КР объявил строгий выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву