Кыргызстан планирует продлить полугодовой запрет на вывоз скота

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении временного запрета на вывоз сельскохозяйственных животных с территории Кыргызстана. Документ предлагает ограничить экспорт крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз сроком на шесть месяцев.
Запрет вводится для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на мясо и другие продукты животноводства. В проекте постановления отмечено, что меры принимают в соответствии с нормами ЕАЭС и конституционного закона о кабинете министров.
Ограничение не будет распространяться на:
- транзит через территорию Кыргызстана;
- спортивных лошадей, участвующих в соревнованиях;
- лошадей, передаваемых в дар государствам или международным организациям;
- живой скот, который экспортирует государственный оператор ОАО «Кыргыз Агрохолдинг»;
- лошадей, вывозимых воздушным транспортом.
Министерству экономики и коммерции поручили уведомить Комитет по защитным мерам ВТО и Евразийскую экономическую комиссию, а МИД должен сообщить Исполнительному комитету СНГ.
Государственная таможенная служба, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Государственная пограничная служба должны обеспечить контроль и пресекать незаконный вывоз животных.
Одновременно предлагают признать утратившим силу аналогичный запрет, действовавший с августа 2025 года.
Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.