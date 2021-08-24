За взятку задержали начальницу загса Московского района

Сотрудники ГКНБ задержали при получении взятки сотрудницу загса Московского района Чуйской области И.Э.А. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

«Следствие установило, что задержанная организовала устойчивую коррупционную схему по побору денежных средств у населения за предоставление официальных государственных услуг по выдаче паспортов, свидетельств о рождении и других бланков. Всего выявили больше 50 фактов», — говорится в сообщении.

Задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что начальницей загса Московского района на сайте ГРС значится Индира Абдылдаева.