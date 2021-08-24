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Происшествия

В Оше мужчина из дома украл 780 тысяч сомов и золотые украшения

В Араванском районе Ошской области задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 5 августа житель района обратился в милицию с заявлением о том, что из его дома в айыльном аймаке Анарова украли 780 тысяч сомов и золотые изделия.

В качестве подозреваемого задержали жителя Узгенского района. Во время допроса он признался, что 4 августа в 11.00 в селе Анарова украл 720 тысяч сомов, 60 тысяч рублей и золотые изделия на сумму 100 тысяч сомов. Материальный ущерб составил 880 тысяч сомов.

В тот же день ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204981/
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