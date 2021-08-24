Угрожал и напугал детей. Водителя, проявившего агрессию на дороге, задержали

В Аламединском районе Чуйской области водитель из-за перекрытой на несколько минут дороги угрожал девушке, обругав ее нецензурными словами. Видео появилось в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, что мужчина вел себя агрессивно. Своими криками он напугал детей, находившихся в салоне авто девушки.

В ГУВД Бишкека сообщили, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан 28-летний Ж.Б. Он доставлен в следственную службу ОВД Аламединского района», — прокомментировали в ведомстве.