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Сюжет: ЧП в армии

В Айдаркене пограничник по неосторожности получил ранение гранатой

На пограничной заставе «Бел» Айдаркенского погранотряда после неосторожного обращения с УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный) военнослужащий срочной службы ефрейтор А. А. у. получил незначительные повреждения кисти правой руки. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Погранслужбы ГКНБ.

Уточняется, что военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное.

Погранслужбы
Фото Погранслужбы

«Ефрейтор А. А. у. уже приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Все военнослужащие Погранслужбы ГКНБ выходят в пограничные наряды с боевым оружием. Постоянно проводятся внезапные проверки боеготовности подразделений границы, в ходе которых проверяется сохранность оружия, военной техники и вооружения, но основное внимание уделяется отработке действий личного состава в период обострения обстановки на государственной границе», — сказали в ПС ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204371/
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