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Нападение на кассира SMagic. Али Алимбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека

По факту нападения на кассира игротеки SMagic подозреваемого Али Алимбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Октябрьском районном суде.

Уточняется, что мужчина на время следствия будет содержаться под стражей один месяц. Меру пресечения подозреваемому избрали накануне.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке.  

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.

Министерство внутренних дел России уже запретило въезд в страну в течение 10 лет кыргызстанцу Али Алимбаеву, который напал на русскоговорящую девушку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204072/
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