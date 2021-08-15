Мужчина совершил непристойные действия. Подробности о задержании

В милиции рассказали подробности о задержании мужчины, который совершил непристойные действия. Сотрудники милиции задержали ранее разыскиваемого гражданина, подозреваемого в домогательстве, сообщает пресс-служба УВД Первомайского района Бишкека.

Уточняется, что 34-летний Ч.А. доставлен в милицию.

«В ходе расследования получены предварительные данные, что гражданин Ч.А. с 2016 года, возможно, состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости подозреваемого», — сообщили в УВД.

Напомним, ранее бишкекчанка Марина Сколышева сообщила в социальных сетях о непристойных действиях неизвестного. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.