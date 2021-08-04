Гражданин Украины ударил ножом кыргызстанца в Ленинградской области

В Ленинградской области гражданин Украины ударил ножом кыргызстанца. Об этом сообщило издание «Мойка78».

По его данным, во вторник ночью в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в коттеджном поселке «Золотые пески» в одном из домов находится мужчина с ножевым ранением.

Установлено, что поссорились двое рабочих. В результате 29-летний гражданин Украины ножом ударил в грудь 25-летнего гражданина Кыргызстана. Оба официально не трудоустроены, проживали на стройке.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Подозреваемый задержан через несколько часов по горячим следам. Его поместили в изолятор.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.