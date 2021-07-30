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Происшествия

В Кыргызстане с начала года зарегистрированы пять фактов торговли людьми

В Кыргызстане с начала года зарегистрированы пять фактов торговли людьми. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил начальник управления службы криминальной милиции Марлис Джумабаев.

По его словам, по четырем фактам идет досудебное производство, по одному дело прекращено за отсутствием состава преступления. Для сравнения: в 2020 году по республике было зарегистрировано 15 фактов торговли людьми.

«Часто при обращении граждан, которые становятся жертвами торговли людьми, существуют объективные и субъективные факторы. Это и недоверие к правоохранительным органам, и боязнь общественного осуждения. Граждане чаще всего стараются отдаляться от правоохранительных органов, и эта категория преступлений уходит в категорию латентных преступлений, которые не регистрируются правоохранительными органами», — сказал Марлис Джумабаев.

Он также отметил, что не редко кыргызстанцы становятся жертвами трудового рабства в Казахстане и России.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202659/
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