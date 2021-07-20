В Самаре 19 июля экстренно совершил посадку самолет, летевший по маршруту Бишкек — Москва. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, незапланированная остановка произошла в аэропорту «Курумоч» (город Самара).

Борт U6 8264 был вынужден совершить посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Известно, что самолет приземлился в «Курумоче» в 7.43. На взлетной полосе лайнер встречал автомобиль скорой помощи. Доктора провели осмотр пассажира. Было принято решение о его госпитализации в одну из местных больниц.

Из-за ЧП задержка рейса составила около одного часа. В 8.50 по местному времени борт отправился в Москву.