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Происшествия

Самолет, летевший по маршруту Бишкек — Москва, совершил вынужденную посадку

В Самаре 19 июля экстренно совершил посадку самолет, летевший по маршруту Бишкек — Москва. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, незапланированная остановка произошла в аэропорту «Курумоч» (город Самара).

Борт U6 8264 был вынужден совершить посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
Известно, что самолет приземлился в «Курумоче» в 7.43. На взлетной полосе лайнер встречал автомобиль скорой помощи. Доктора провели осмотр пассажира. Было принято решение о его госпитализации в одну из местных больниц.

Из-за ЧП задержка рейса составила около одного часа. В 8.50 по местному времени борт отправился в Москву.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201573/
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