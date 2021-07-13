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Происшествия

Избиение ребенка на Иссык-Куле. Идет сбор материалов для передачи дела в суд

Русский дом в Бишкеке продолжает следить за ситуацией вокруг инцидента с избиением девятилетнего ребенка во время спортивных сборов. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, руководитель Русского дома в Бишкеке Виктор Нефедов съездил в Иссык-Кульскую область для выяснения обстоятельств инцидента и переговорил с адвокатом семьи пострадавшего мальчика Индирой Саутовой. В настоящее время ведется сбор материалов для передачи дела в суд.

«Сегодня Виктор Нефедов вместе с куратором молодежных и волонтерских проектов Баирой Буваевой встретился с уполномоченной по правам ребенка Кыргызстана Жыпарисой Рысбековой. Они обсудили резонансный случай во время спортивных сборов, а также договорились о долгосрочном сотрудничестве, в том числе о проведении совместных мероприятий культурно-образовательного характера для детей и молодежи в столице и регионах республики», — отметили в организации.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200944/
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