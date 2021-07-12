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Происшествия

Больше 4 миллионов сомов ущерба нанесли пожары Таласской области

С начала года в Таласской области произошло 46 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что огнем уничтожено имущество и ценности на 4 миллиона 378 тысяч 720 сомов.

«В результате пожаров погиб один человек и 11 пострадали. Усилиями личного состава на пожарах были спасены материальные ценности на сумму 34 миллиона 800 тысяч сомов», — сообщили в ведомстве.

Больше всего от огня в этом году пострадал частный сектор — 80 процентов случаев, на втором месте склады и торговые помещения — 6,5 процента, на третьем транспорт, гаражи и стоянки — 4,3 процента случаев.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил эксплуатации электрооборудования — 13 фактов, эксплуатация неисправных печей — 10, неосторожное обращение с огнем — 8 и детские шалости — 5 фактов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200806/
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