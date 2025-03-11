Ущерб более 200 миллионов сомов. В Таласской области задержан налоговик

В Таласской области задержан начальник отдела доходов управления ГНС по Айтматовскому району.

По данным Государственного комитета национальной безопасности, налоговик задержан в рамках дела о незаконном проведении процедуры банкротства ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг».

По версии следствия, сотрудник ГНС вступил в сговор с представителями ОсОО и незаконно выдал компании справку об отсутствии налоговых задолженностей.

«В результате чего ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг» было признано банкротом и незаконно освобождено от уплаты обязательных платежей в доход государства в размере 213 миллионов 134 тысячи 589 сомов», — сообщили в ГКНБ.

Также, как добавили в спецслужбе, позже сотрудник НС в целях сокрытия следов выдачи фиктивной справки внес в базу данных УГНС сведения о задолженности ОсОО «Глобал Корумтор Майнинг» перед государством в размере 213 миллионов 134 тысячи 589 сомов.

По данным ГКНБ, в рамках уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов в сфере недропользования.