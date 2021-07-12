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Происшествия

Избиение ребенка на Иссык-Куле. Россотрудничество готово оказать поддержку

Русский дом в Бишкеке выражает обеспокоенность в связи избиением ребенка во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, руководитель Русского дома Виктор Нефедов взял это резонансное дело под личный контроль. «Представительство Россотрудничества в Кыргызстане готово оказать всестороннюю поддержку и юридическую помощь пострадавшей стороне», — отметили в организации.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200661/
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