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Происшествия

В селе Мраморном двое мужчин избили и ограбили своего брата

В селе Мраморном двое мужчин избили и ограбили своего двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«С заявлением в милицию обратился 28-летний местный житель, который попросил принять меры в отношении его двоюродных братьев. По словам потерпевшего, 29 июня примерно в 5.30 они избили его на одном из полей села Мраморного, после чего один из них отнял у него 3 тысячи 500 сомов», — сообщили в милиции.

Отмечается, что в результате побоев потерпевший оказался в больнице. По факту грабежа милицией было возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых, которому, как и заявителю, 28 лет, задержан и доставлен в ОВД Аламединского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200312/
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