Уже в третий раз. Супруга Орхана Инанды вновь обратилась к президенту

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, исчезнувшего в Бишкеке 31 мая, Рейхан Инанды уже в третий раз обращается к президенту Садыру Жапарову. Она просит главу государства потребовать отчет от правоохранительных органов о работе по поиску пропавшего.

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Отметим, еще 1 июня Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

«Уважаемый президент Садыр Жапаров! Я вынуждена обращаться к вам. Сегодня прошел ровно месяц после исчезновения Орхана Инанды. До сих пор не известно, где он, у кого, какое у него состояние здоровья. Мы с четырьмя детьми ждем его, не смыкая глаз ни днем ни ночью. Ждать в неизвестности хуже, чем смерть. Похищение человека — это плохое дело, которое не нравится Богу. Вы поручали найти Орхана Инанды. Я с надеждой жду того, чтобы вы потребовали от силовых органов добросовестного исполнения вашего поручения. Помогите нам, пусть отец моих детей вернется домой здоровым», — сказала Рейхан Инанды.