13:42
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Происшествия

Уже в третий раз. Супруга Орхана Инанды вновь обратилась к президенту

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды, исчезнувшего в Бишкеке 31 мая, Рейхан Инанды уже в третий раз обращается к президенту Садыру Жапарову. Она просит главу государства потребовать отчет от правоохранительных органов о работе по поиску пропавшего.

Читайте по теме
Исчезновение Орхана Инанды месяц спустя: имитация расследования

Отметим, еще 1 июня Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.

«Уважаемый президент Садыр Жапаров! Я вынуждена обращаться к вам. Сегодня прошел ровно месяц после исчезновения Орхана Инанды. До сих пор не известно, где он, у кого, какое у него состояние здоровья. Мы с четырьмя детьми ждем его, не смыкая глаз ни днем ни ночью. Ждать в неизвестности хуже, чем смерть. Похищение человека — это плохое дело, которое не нравится Богу. Вы поручали найти Орхана Инанды. Я с надеждой жду того, чтобы вы потребовали от силовых органов добросовестного исполнения вашего поручения. Помогите нам, пусть отец моих детей вернется домой здоровым», — сказала Рейхан Инанды.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199675/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Исчезновение Орхана Инанды месяц спустя: имитация расследования
Представители ГКНБ в поисках Орхана Инанды не участвовали
Члены «Кыргыз умуту» напомнили президенту о его обещаниях. Требуют исполнить
Президент вручил золотые сертификаты победителям ОРТ
Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара
Из Туркменистана в Бишкек прилетел первый самолет с товарами
Заявление Садыра Жапаров и Эмомали Рахмона. Особое внимание уделено границе
Садыр Жапаров в Таджикистане. Среди подписанных документов нет ничего о границе
Кыргызстанец в Москве пытался изнасиловать 21-летнюю девушку
Работающий в алкомаркете кыргызстанец в Москве напал на посетителя. Он задержан
Популярные новости
После драки в&nbsp;Москве скинхедов с&nbsp;гражданами Кыргызстана завели уголовное дело После драки в Москве скинхедов с гражданами Кыргызстана завели уголовное дело
В&nbsp;городе&nbsp;Ош мужчина похитил и&nbsp;изнасиловал 18-летнюю девушку. Его отпустили В городе Ош мужчина похитил и изнасиловал 18-летнюю девушку. Его отпустили
Поймал брата на&nbsp;краже. Задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве 12-летнего мальчика Поймал брата на краже. Задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика
В&nbsp;Бишкеке водитель Honda Fit сбил человека и&nbsp;скрылся с&nbsp;места аварии. Он&nbsp;задержан В Бишкеке водитель Honda Fit сбил человека и скрылся с места аварии. Он задержан
Бизнес
MegaCom продолжает работы по&nbsp;улучшению сети MegaCom продолжает работы по улучшению сети
Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии! Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии!
Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Оцените преимущества онлайн-касс MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
2 июля, пятница
13:28
Дело «Кумтора». Жанара Акаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру Дело «Кумтора». Жанара Акаева вызвали на допрос в Военн...
13:20
У семи нянек. Почему сохнут деревья в парке «Ынтымак»
13:06
Грамоты и денежные сертификаты. Мэрия Бишкека поздравила столичных медиков
12:58
Уже в третий раз. Супруга Орхана Инанды вновь обратилась к президенту
12:47
Третья волна COVID-19. Скорая помощь работает в усиленном режиме: справляются