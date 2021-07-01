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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В офисе газеты «Слово Кыргызстана» снова скандал. Теперь с участием депутатов

В редакции правительственной газеты «Слово Кыргызстана» очередной скандал. В офис издания пришли депутаты Жогорку Кенеша Евгения Строкова, Аида Касымалиева и Альфия Самигуллина. 

По словам Евгении Строковой, ранее была создана рабочая группа при комитете по социальным вопросам, в задачу которой входило выяснить, что происходит в правительственной русскоязычной газете. Но нардепов в «Слово Кыргызстана» не пустили, информации никакой не предоставили. Как отметила депутат, сама главный редактор Тамара Слащева и ее дочь Алла набросились на членов ЖК с оскорблениями. Едва не дошло до драки.

«Сегодня мы пошли с Альфией Самигуллиной, Аидой Касымалиевой, хотели посмотреть документацию, устав издания. Но нам не дали никаких материалов и обвинили в предвзятом отношении. Здание мы покинули, чтобы не накалять ситуацию и не доводить до рукоприкладства, оставили там нашего юриста. Мы не настроены конкретно против нынешнего главного редактора издания Тамары Слащевой, но хотели бы разобраться, что происходит с газетой. К нам обратились журналисты «Слова» с жалобой, и мы обязаны отреагировать», — сказала Евгения Строкова.

Но руководство газеты ведет себя, мягко говоря, странно. Если все чисто, то чего бояться? Откровенно говоря, такого ужаса я не видела ни в одной редакции.

Евгения Строкова

Заведующий отделом информации «Слово Кыргызстана» Александр Шепеленко подтвердил 24.kg, что сегодня произошел инцидент. После словесной перепалки депутаты покинули здание. «Остались какие-то люди, но кто они, я не знаю», — сказал Александр Шепеленко.

Напомним, 23 февраля в офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» произошла драка. В результате пострадали коммерческий директор Уматкуль Бралкиева и и. о. главного редактора Кифаят Аскерова. Последняя находится до сих пор на больничном.

Ранее правительство решило заменить главреда издания. Однако после череды скандалов, когда часть коллектива выступила против нового назначенца, чиновники вернули Тамару Слащеву.

«Слово Кыргызстана» — правительственный печатный орган. Тираж газеты ничтожно мал, она не пользуется популярностью среди читателей. Содержат газету налогоплательщики — ее затраты финансируются из госбюджета.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199556/
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