Массовое отравление алкоголем в Аксыйском районе. Дело передано в суд

Материалы уголовного дела по факту массового отравления в Аксыйском районе передали в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Отметим, что 4 марта 2021 года в территориальную больницу обратились четверо пострадавших с пищевым отравлением, из которых трое скончались, несмотря на реанимационные мероприятия. Еще трое пострадавших скончались дома.

Правоохранители вели досудебные производства по статьям 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и 135 «Причинение смерти по неосторожности» УК КР.

Задержан подозреваемый Э.Б.

Ранее в Минздраве сообщали, что причиной массового отравления стал спирт, разведенный водой. 2 марта с 13.30 до 16.30 19 жителей села Кара-Суу обедали в кафе. Пострадавшие рассказали, что, помимо спирта, на столе были салат и бешбармак.