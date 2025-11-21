Аудиторы выявили нарушения в организациях, связанных с производством спирта

Счетная палата Кыргызстана рассмотрела результаты аудитов, проведенных в двух учреждениях спиртовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверки охватывали период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года и проводились в Государственном агентстве по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции и на государственном спиртзаводе «Кара-Балта».
Зафиксированы задержки при передаче материалов о штрафах в Службу судебных исполнителей и их взыскании. План государственных закупок на 2023 год не утвержден, а подтверждающие документы по командировочным расходам имелись не в полном объеме.
В Счетной палате добавили, что в работе госпредприятия также выявили нарушения. Аудит зафиксировал некорректное оформление трудовых договоров, отсутствие единого порядка начисления заработной платы и четкого распределения обязанностей сотрудников.
Доплаты за вредные условия труда начисляли без аттестации рабочих мест. В сфере закупок установлено несоблюдение требований, отсутствие своевременного утверждения плана и проведения рыночного анализа. Ряд первичных бухгалтерских документов, в частности дефектные и установочные акты на автозапчасти, не оформлен.
Счетная палата направила в учреждения рекомендации и потребовала устранить выявленные нарушения.