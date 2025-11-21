15:55
Происшествия

Аудиторы выявили нарушения в организациях, связанных с производством спирта

Счетная палата Кыргызстана рассмотрела результаты аудитов, проведенных в двух учреждениях спиртовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки охватывали период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года и проводились в Государственном агентстве по контролю за производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции и на государственном спиртзаводе «Кара-Балта».

Счетной палаты
Фото Счетной палаты. Счетная палата выявила нарушения в двух организациях, связанных с производством спирта
По данным аудиторов, в агентстве выявили организационные и учетные недостатки. Учет изъятых незаконных алкогольных напитков, их остатков, переданных правоохранительным органам материалов и решений по ним вели ненадлежащим образом.

Зафиксированы задержки при передаче материалов о штрафах в Службу судебных исполнителей и их взыскании. План государственных закупок на 2023 год не утвержден, а подтверждающие документы по командировочным расходам имелись не в полном объеме.

В Счетной палате добавили, что в работе госпредприятия также выявили нарушения. Аудит зафиксировал некорректное оформление трудовых договоров, отсутствие единого порядка начисления заработной платы и четкого распределения обязанностей сотрудников.

Доплаты за вредные условия труда начисляли без аттестации рабочих мест. В сфере закупок установлено несоблюдение требований, отсутствие своевременного утверждения плана и проведения рыночного анализа. Ряд первичных бухгалтерских документов, в частности дефектные и установочные акты на автозапчасти, не оформлен.

Счетная палата направила в учреждения рекомендации и потребовала устранить выявленные нарушения.
