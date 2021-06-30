В Бишкеке нашли пропавшего девятилетнего ребенка и передали родителям. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке нашли пропавшего девятилетнего ребенка и передали родителям

По его данным, накануне в 21.30 в милицию поступило сообщение о пропаже мальчика в парке «Ынтымак». Сотрудники милиции в течение часа нашли ребенка между парками «Адинай» и «Ынтымак» в целости и сохранности.

Его мама поблагодарила правоохранителей за оперативность.

УВД напоминает: при возникновении угрозы безопасности гражданам и детям незамедлительно обращаться к ближайшему сотруднику милиции или звонить на круглосуточный короткий номер 102.