Происшествия

Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается 14-летняя девочка Айдай Байитова

10 декабря 2025 года гражданка А.Ш. обратилась с заявлением в Первомайское РОВД города Бишкека. В заявлении она указала, что 9 декабря 2025 года примерно в 08.00 ее несовершеннолетняя дочь — Айдай Байитова, 2011 года рождения, — вышла из дома в новом жилмассиве «Калыс-Ордо» по направлению в школу и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой девочки:

  • рост — примерно 150 сантиметров;

  • одежда: красная куртка, черные штаны, на ногах черные ботинки;

  • волосы черные, длиной до шеи;

  • при себе был мобильный телефон.

Граждан, которые видели указанную девочку или владеют какой-либо информацией о ее местонахождении, просим связаться с дежурной частью Первомайского РОВД.

0312 56-60-43
0312 56-32-48
0552 41-04-13
0312 62-01-03
+996 550 102 360 или по номеру 102.
