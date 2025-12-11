Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается 14-летняя девочка Айдай Байитова

10 декабря 2025 года гражданка А.Ш. обратилась с заявлением в Первомайское РОВД города Бишкека. В заявлении она указала, что 9 декабря 2025 года примерно в 08.00 ее несовершеннолетняя дочь — Айдай Байитова, 2011 года рождения, — вышла из дома в новом жилмассиве «Калыс-Ордо» по направлению в школу и до настоящего времени не вернулась.
Приметы разыскиваемой девочки:
-
рост — примерно 150 сантиметров;
-
одежда: красная куртка, черные штаны, на ногах черные ботинки;
-
волосы черные, длиной до шеи;
-
при себе был мобильный телефон.
Граждан, которые видели указанную девочку или владеют какой-либо информацией о ее местонахождении, просим связаться с дежурной частью Первомайского РОВД.
0312 56-60-43
0312 56-32-48
0552 41-04-13
0312 62-01-03
+996 550 102 360 или по номеру 102.