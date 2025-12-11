Вышла из дома и не вернулась. Разыскивается 14-летняя девочка Айдай Байитова

10 декабря 2025 года гражданка А.Ш. обратилась с заявлением в Первомайское РОВД города Бишкека. В заявлении она указала, что 9 декабря 2025 года примерно в 08.00 ее несовершеннолетняя дочь — Айдай Байитова, 2011 года рождения, — вышла из дома в новом жилмассиве «Калыс-Ордо» по направлению в школу и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой девочки:

рост — примерно 150 сантиметров;

одежда: красная куртка, черные штаны, на ногах черные ботинки;

волосы черные, длиной до шеи;

при себе был мобильный телефон.

Граждан, которые видели указанную девочку или владеют какой-либо информацией о ее местонахождении, просим связаться с дежурной частью Первомайского РОВД.