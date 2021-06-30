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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке женщина убила своего сына. Ее осудили на восемь лет

Первомайский районный суд Бишкека вынес обвинительный приговор в отношении 62-летней Т.Б., подозреваемой в убийстве сына. Об этом 24.kg сообщил помощник прокурора района Канатбек Айтбаев.

По его словам, женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила сына, который являлся инвалидом III группы, ножом в грудь. От полученных ран 41-летний мужчина скончался.

«В суде обвиняемая частично признала вину. Она сообщила, что умысла убивать сына у нее не было. В день, когда все произошло, по ее словам, знакомый пришел к ней домой, принес бутылку водки. Спиртное распили втроем — мать, сын и гость. Когда последний ушел, сын требовал от матери купить ему водки, когда женщина отказала, он ударил ее, стал оскорблять. Женщина просила успокоиться, но сын не реагировал, после этого она взяла кухонный нож и ударила его в грудь. Женщина побежала к соседу и все рассказала», — сказал Канатбек Айтбаев.

Суд приговорил Т.Б. к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч сомов.

Канатбек Айтбаев добавил, что за пять месяцев Первомайским районным судом Бишкека рассмотрено 49 уголовных дел, где обвиняемыми проходили женщины.

Превалирующее число преступлений, совершенных слабым полом, — это кражи, грабежи, мошенничества. За эти преступления осуждено 17 человек, в отношении 15 женщин уголовные дела прекращены за примирением сторон.

«Что побудило их совершать преступления? Причины разные, это и низкий уровень жизни, и безработица, и социальная незащищенность. Порой именно эти причины толкают женщин на совершение преступлений против собственности», — пояснил помощник прокурора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199274/
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