В Бишкеке на рынке продавали контрафактные сигареты

В Бишкеке на рынке «Азиз» выявили факты продажи контрафактных табачных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, изъято 330 пачек сигарет без акцизных марок на сумму 11 тысяч 50 сомов.

Налоговая служба напоминает, что предусмотрена ответственность за реализацию контрафактных табачных изделий, в том числе без акцизных марок и с поддельными акцизными марками. Владельцев торговых точек и продавцов ждет наказание в соответствии с законом.

ГНС призывает граждан при обнаружении контрафактных или поддельных сигарет обращаться в местный налоговый орган, а также по номеру 116 или на горячую линию по номеру 0779613189 (WhatsApp).