За два дня рейда на Иссык-Куле задержаны семь пьяных водителей

За два дня на Иссык-Куле сотрудники ОБДД задержали семерых водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

«В ходе двухдневного рейда выявлено 78 нарушений ПДД, за вождение автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии были задержаны семь водителей. На штрафстоянку поставлены 12 автомашин», — отметили в милиции.

В ведомстве напомнили о соблюдении правил безопасности на дорогах и о тяжелых последствиях, к которым может привести их игнорирование.