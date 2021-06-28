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Происшествия

Житель Сокулукского района пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Его задержали

В Сокулукском районе по подозрению в попытке изнасилования 10-летней девочки задержан 50-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«С заявлением в милицию обратилась мама ребенка. Она потребовала принять меры в отношении соседа, который заманил ее 10-летнюю дочь к себе и пытался изнасиловать», — сообщили в милиции.

По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Сообщается также, что дома у него было обнаружено оружие — два охотничьих ружья. По ним также назначена экспертиза.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199092/
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