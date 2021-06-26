Женщине, убившей супруга во время семейной ссоры, назначен пробационный надзор

Кеминский районный суд назначил пробационный надзор сроком на два года женщине, убившей своего мужа. Об этом сообщается в решении суда.

Уточняется, что обвиняемая, поссорившись с мужем, не выдержав издевательств, зашла за сарай, взяла деревянную балку и ударила ею мужа. Затем Р.Ш. связала мужчину и залила ему в рот уксус.

Читайте по теме Сама виновата. Почему в КР жертве нужно умереть, чтобы наказали насильника

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, в тот день она пошла на той к друзьям. На празднике один из знакомых поздоровался с ней, поцеловав в щеку. Когда Р.Ш. вернулась домой, муж стал оскорблять ее.

«Уже на тое супруг Р.Ш. изменился в голосе, перестал есть и начал много пить. До этого он бил жену, когда выпивал. Р.Ш. пыталась развестись, но супруг обещал больше не повторять ошибок. Когда он в очередной раз выпил, побил одноклассника дочери, приревновав к жене. Когда Р.Ш. выходила вместе с мужем на улицу, тот постоянно приговаривал: «все только на тебя смотрят», из-за чего происходили скандалы», — указывается в приговоре.

Женщина рассказала, что в день убийства, муж выволок ее из дома во двор, а затем потащил в сторону бани, потому что из этого места ничего не слышно. Обвиняемая призналась, что она неоднократно думала покончить с собой и даже приготовила веревку.

«Муж, увидев веревку, спросил, что это. Когда обвиняемая ему сказала о намерении покончить с собой, мужчина заявил: «хочешь умирать, умирай, мне такая жена не нужна.» Р.Ш. заперли в сарае, выбравшись оттуда она зашла в дом. Дальше женщина не помнит. Она пришла в себя, увидев кровь. Сначала Р.Ш. хотела покончить с собой, но затем, одумавшись, пошла в милицию», — указывается в приговоре.