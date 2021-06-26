18:31
USD 84.66
EUR 101.11
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Женщине, убившей супруга во время семейной ссоры, назначен пробационный надзор

Кеминский районный суд назначил пробационный надзор сроком на два года женщине, убившей своего мужа. Об этом сообщается в решении суда.

Уточняется, что обвиняемая, поссорившись с мужем, не выдержав издевательств, зашла за сарай, взяла деревянную балку и ударила ею мужа. Затем Р.Ш. связала мужчину и залила ему в рот уксус.

Читайте по теме
Сама виновата. Почему в КР жертве нужно умереть, чтобы наказали насильника

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, в тот день она пошла на той к друзьям. На празднике один из знакомых поздоровался с ней, поцеловав в щеку. Когда Р.Ш. вернулась домой, муж стал оскорблять ее.

«Уже на тое супруг Р.Ш. изменился в голосе, перестал есть и начал много пить. До этого он бил жену, когда выпивал. Р.Ш. пыталась развестись, но супруг обещал больше не повторять ошибок. Когда он в очередной раз выпил, побил одноклассника дочери, приревновав к жене. Когда Р.Ш. выходила вместе с мужем на улицу, тот постоянно приговаривал: «все только на тебя смотрят», из-за чего происходили скандалы», — указывается в приговоре.

Женщина рассказала, что в день убийства, муж выволок ее из дома во двор, а затем потащил в сторону бани, потому что из этого места ничего не слышно. Обвиняемая призналась, что она неоднократно думала покончить с собой и даже приготовила веревку.

«Муж, увидев веревку, спросил, что это. Когда обвиняемая ему сказала о намерении покончить с собой, мужчина заявил: «хочешь умирать, умирай, мне такая жена не нужна.» Р.Ш. заперли в сарае, выбравшись оттуда она зашла в дом. Дальше женщина не помнит. Она пришла в себя, увидев кровь. Сначала Р.Ш. хотела покончить с собой, но затем, одумавшись, пошла в милицию», — указывается в приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199011/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
В Араванском районе убили 12-летнего мальчика
В Ноокате сын убил отца перед намазом. Его посадили на 11 лет
Гибель ребенка в детдоме. МВД не дает разрешения на эксгумацию тела
Ревнивый муж закопал жену в яме. Суд приговорил его к общественным работам
Убийство школьницы. За ужесточение наказания преступникам выступают чиновники
Убийство школьницы в Кемине. Родителей призывают уделять внимание детям
В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ
В Узгене несовершеннолетний застрелил 18-летнего парня
Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника просит о помощи президента КР
В Нарыне 50-летний мужчина убил невестку и покончил с собой
Популярные новости
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Стычка сотрудников ГКНБ и&nbsp;отдыхающих в&nbsp;Таласе. Стали известны подробности Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
Таджикские пограничники держат в&nbsp;заложниках дальнобойщика из&nbsp;Кыргызстана Таджикские пограничники держат в заложниках дальнобойщика из Кыргызстана
В&nbsp;УПСМ Бишкека рассказали подробности инцидента между инспектором и&nbsp;водителем В УПСМ Бишкека рассказали подробности инцидента между инспектором и водителем
Бизнес
Евро-2020: кто с&nbsp;кем сыграет в&nbsp;1/8&nbsp;финала? Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала? Смотрите в приложении O!TV
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
26 июня, суббота
18:30
27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:02
Неправильно переходят дорогу. За два дня в Бишкеке оштрафовали 140 горожан
17:33
На границе с Афганистаном военнослужащие Таджикистана перешли на особый режим
17:09
Председателем Совета улемов стал Кочконбай Садиллаев
17:08
Женщине, убившей супруга во время семейной ссоры, назначен пробационный надзор