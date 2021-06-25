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Происшествия

Убийства, изнасилования, нападения. В Кыргызстане выросло число преступлений

В Кыргызстане выросла преступность. Об этом сообщил Нацстатком со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры.

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По его сведениям, с января по апрель зарегистрировали 17,5 тысячи преступлений. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась на 31 процент.

Зафиксировали 8 тысяч проступков — почти на 10 процентов больше, чем за первые четыре месяца 2020-го. Подавляющее число преступлений (около 60 процентов от общего количества) совершили в Бишкеке и Чуйской области.

Число преступлений против личности в целом увеличилось на 23 процента.

Число убийств возросло на 21 процент, изнасилований и покушений на изнасилование — на 17 процентов, фактов причинения менее тяжкого вреда здоровью — на 11 процентов.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года число фактов злоупотреблений должностным положением возросло на 21 процент, случаев присвоения, растраты вверенного имущества — в 2,3 раза,  взяточничества — на 14 процентов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198955/
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