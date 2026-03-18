Происшествия

Незаконный сбор денег с сотрудников госучреждения выявили в Сулюкте

В городе Сулюкте Баткенской области выявили факт незаконного сбора денег с сотрудников городского управления труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По ее данным, руководитель управления организовал сбор денег с подчиненных под предлогом последующей передачи инспектору Счетной палаты. Средства переводили на его электронный кошелек.

Отмечается, что проверку начали после обращения одного из работников, опубликованного в социальных сетях. В результате установлено, что средства собирались в крупном размере.

По факту возбудили уголовное дело по статье 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).

Проводятся следственные действия.
Материалы по теме
В Бишкеке выявили незаконный сбор денег с родителей учеников школы № 95
Генпрокуратура КР выступила против лишения прокуроров погон и спецзваний
Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
На должностных лиц воинской части в Баткенской области возбудили дело
В Таласе незаконно приватизировали землю стоимостью более 144 миллионов сомов
Генеральная прокуратура вернула государству землю почти на 135 миллионов сомов
Садыр Жапаров уволил замгенпрокурора и назначил нового
Улугбек Султанов освобожден от должности заместителя генпрокурора
Максат Асаналиев рассказал о планах, которые реализует на посту генпрокурора
Уволен заместитель генерального прокурора Кубан Адыл уулу
Популярные новости
ГКНБ КР&nbsp;опроверг распространяемый в&nbsp;Сети &laquo;документ&raquo; о&nbsp;финансовых переводах ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
