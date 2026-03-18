Незаконный сбор денег с сотрудников госучреждения выявили в Сулюкте

В городе Сулюкте Баткенской области выявили факт незаконного сбора денег с сотрудников городского управления труда, социального обеспечения и миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



По ее данным, руководитель управления организовал сбор денег с подчиненных под предлогом последующей передачи инспектору Счетной палаты. Средства переводили на его электронный кошелек.



Отмечается, что проверку начали после обращения одного из работников, опубликованного в социальных сетях. В результате установлено, что средства собирались в крупном размере.



По факту возбудили уголовное дело по статье 337 УК КР (злоупотребление должностным положением).



Проводятся следственные действия.