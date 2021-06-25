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Сюжет: Милицейские ЧП

В Кара-Куле дознаватель вымогал деньги, чтобы закрыть дело о проступках

По факту вымогательства и получения взятки задержан старший дознаватель ОВД Кара-Куля Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что Ы.Н.Э. вымогал 40 тысяч сомов у гражданина А.Ш. за положительное решение по делу о проступках, возбужденному в отношении последнего.

«Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198936/
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