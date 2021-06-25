Махинации с земельным участком на 173 миллиона сомов выявили в Бишкеке

Генеральная прокуратура выявила факт махинаций при предоставлении земельного участка в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Отмечается, что нанесенный государству ущерб оценивается в 170 миллионов сомов.

«В 1999 году мэрией Бишкека гражданке А.Н. незаконно в бессрочное пользование под строительство спортивно-оздоровительного комплекса предоставлен дорогостоящий земельный участок площадью 0,95 гектара на пересечении улиц Юнусалиева и Сухе-Батора. В 2002-м мэрия столицы для придания законности своим действиям ранее предоставленный в бессрочное пользование земельный участок передала в аренду сроком на 49 лет. В 2005 году на основании поддельного постановления мэрии назначение земельного участка изменили и продали ОсОО «А» за 83 миллиона сомов», — говорится в сообщении.

Вместо спортивно-оздоровительного комплекса на месте построили многоэтажный дом.

По информации прокуратуры, в 2013 году ОсОО «А», войдя в сговор с должностными лицами мэрии, инициировав административный иск в Межрайонный суд Бишкека, добилось вынесения необоснованного судебного решения о признании права частной собственности на земельный участок, на основании которого, построив многоэтажные жилые дома, распродало квартиры.

«В результате многоступенчатой коррупционной схемы и незаконных действий частных и должностных лиц органов местного самоуправления, а также судебных органов, земельный участок из муниципальной собственности перешел в частные руки. Тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму в 173 миллиона сомов», — отметили в прокуратуре.

По факту коррупции и служебного подлога возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.