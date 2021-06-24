Внимание, розыск! В Джалал-Абаде пропала 18-летняя гражданка Узбекистана

В Кыргызстане с мая разыскивается 18-летняя гражданка Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абада.

По ее данным, Бахрамова Севинч Шерзод кызы, 2003 года рождения, прибыла в страну 3 мая 2021 года. Училась в государственном университете Джалал-Абада на первом курсе и проживала в одной из квартир города.

Фото УВД Джалал-Абада. Севинч Бахрамова

Поисковые работы со стороны милиции не дали положительных результатов. Поэтому родственники и сотрудники правоохранительных органов просят помощи у общественности.

Приметы: рост 160- 165 сантиметров , смуглая кожа, цвет волос, глаз, брови черные, худощавого телосложения, на левом плече есть родинка желто-коричневого оттенка.

Если кто-то располагает какой-либо информацией о гражданке Узбекистана Севинч Бахрамовой, просят сообщить по номерам: 102, 0372252831, 0372270344, 0224951515, 0773000802.