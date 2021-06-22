Убийство школьницы в Кемине. Родителей призывают уделять внимание детям

Министерство образования и науки выразило обеспокоенность в связи с убийством выпускницы 9-го класса Кеминской средней школы № 1 Ольги Хабаровой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что выпускница обучалась в этой школе с 4-го класса. Семья переехала из Алматы.

«По характеристике администрации школы Ольга была спокойной, неконфликтной, трудолюбивой девочкой, к учебе относилась ответственно», — отметили в МОиН.

Министерство образования и науки призывает родителей уделить пристальное внимание своему ребенку во время летних каникул, чтобы сберечь детей от возможных негативных происшествий.

Напомним, убийство произошло 21 июня. Утром она получила свидетельство о неполном среднем образовании. В 17.15 в органы внутренних дел Кеминского района поступило сообщение об обнаружении в одной из лесопосадок трупа девушки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан 42-летний ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, подозреваемый попросил у девочки телефон для звонка. После начал домогаться школьницы, та попыталась оказать сопротивление, мужчина ее задушил. Подозреваемый взял машину у своего соседа, вывез тело убитой в лесопосадку и бросил.