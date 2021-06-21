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Происшествия

Нет ложек и мисок. В ИВС Ошской области выявлены нарушения

В ИВС Оша и одноименной области выявлены нарушения. Об этом сообщили в Наццентре по предупреждению пыток.

Сотрудники центра накануне посетили изоляторы временного содержания.

«В ходе посещения ИВС УВД Оша, ОВД Кара-Суйского, Араванского и Ноокатского районов стало известно, что при поступлении задержанных специальный медосмотр в отношении них не проводится. Сотрудники ИВС продолжают заполнять форму по освидетельствованию на наличие алкогольного и наркотического опьянения, в которой обычно пишут, что травм на теле нет и жалобы на здоровье не поступали. Кроме того, оформляется обычная бумажная справка о том, что травмы на теле человека не обнаружены», — отмечает руководитель центра по Ошу и Ошской области Худаяржан Нарматов.

В ИВС ОВД Алайского района Ошской области не хватает посуды — мисок и ложек. Руководству рекомендовали устранить нарушения, которые были отражены в журнале для проверяющих.

«В ИВС ОВД Кара-Кульджинского района содержащиеся жаловались на питание, нехватку мисок, ложек и кружек. Начальнику изолятора даны рекомендации по устранению этих недостатков, результаты также были отражены в журнале для проверяющих», — подчеркивают в региональном представительстве наццентра.

По результатам проверки сотрудники центра составили акты по нарушениям условий содержания и направили их в прокуратуру Ошской области для принятия мер.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198401/
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