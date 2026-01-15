МВД заявило об отсутствии зафиксированных случаев пыток в 2023–2025 годах, однако это заявление вызвало дискуссию в Жогорку Кенеше.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев сообщил, что за указанный период в стране не зарегистрировано ни одного факта пыток. По его словам, этому способствовали системные меры контроля: во всех отделениях милиции и РОВД установлены видеокамеры, задержанных в СИЗО осматривают врачи, каждому обеспечивается право на адвоката. Все поступающие жалобы, подчеркнул он, направляются в органы прокуратуры.

Статистику за прошлый год представила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева. По ее данным, за отчетный период поступило 43 заявления, однако уголовное дело было возбуждено лишь по одному факту — в Иссык-Кульской области. Остальные обращения прекращены за отсутствием состава преступления.

В то же время депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева выразила сомнение в официальных выводах. Она сослалась на данные доклада ООН, согласно которым в 2023 году выявлено 124 случая пыток, а в 2024 году — 151.

По мнению нардепа, около 95 процентов обращений не рассматриваются должным образом или необоснованно закрываются, при этом не исключается давление на заявителей.