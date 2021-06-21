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Сюжет: Семейное насилие

Семейное насилие. Бишкекский горсуд отменил оправдательный приговор иностранцу

Бишкекский городской суд отменил оправдательный приговор в отношении гражданина Южной Кореи, обвиненного в издевательствах над женой. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

По ее словам, уголовное дело возвращено следствию для того, чтобы Ли Хе Ману вручили уведомление о подозрении в грабеже.

«Ли Хе Ман отобрал у моей подзащитной сотовый телефон, применив силу. Он удалил из карты памяти все доказательства, подтверждающие истязания в отношении его бывшей жены. Ранее в суде первой инстанции один прокурор просил суд вынести оправдательный приговор, второй — осудить на четыре года лишения свободы. Гособвинитель, отказавшийся от поддержания обвинения, был наказан в дисциплинарном порядке», — сказала Эсения Рамазанова.

Напомним, уголовное дело по факту истязаний милиция возбудила в 2018 году. Во время судебного разбирательства один из прокуроров отказался поддерживать обвинение. В итоге суд вынес оправдательный приговор.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198325/
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