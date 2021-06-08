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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела

Уголовное дело в отношении экс-начальника управления ГКНБ Бишкека Нурлана Дюшекеева расследует Военная прокуратура. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что он задержан по статье «Коррупция» УК КР.

«Известно, что Нурлан Дюшекеев проходит по двум уголовным делам — Elite House и дело экс-вице-мэра Азиза Алымкулова. Его водворили в СИЗО ГКНБ до 31 июля», — сообщили редакции.

В Генпрокуратуре редакции подтвердили эту информацию.

Азиз Алымкулов был задержан в марте. По версии следствия, злоупотребляя должностным положением, демонстративно манипулируя своим статусом сотрудника органов национальной безопасности, подавляя какую-либо волю должностных лиц МП «Бишкекглавархитектура», он вынуждал незаконно оформлять земельные участки на аффилированных лиц.

Решением суда экс-вице-мэр оштрафован на 260 тысяч сомов. Ранее Алымкулов подписал соглашение о признании вины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196854/
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