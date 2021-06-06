Ситуация на границе. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сняла усиление

Напомним, таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. В тот же день в Чон-Алае были эвакуированы жители пяти сел. Вчера все они вернулись домой.