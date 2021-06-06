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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сняла усиление

Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сняла усиление в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пограничники КР перешли на повседневный режим несения службы. Обстановка характеризуется как стабильная.

Сообщается также, что таджикские военные убрали контейнер, установленный на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак.

Ранее стороны подписали и обнародовали протокол.

Напомним, таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. В тот же день в Чон-Алае были эвакуированы жители пяти сел. Вчера все они вернулись домой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196601/
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