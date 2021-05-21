Дело об избиении студента-медика из Пакистана прекратили. Нападавших отпустили

Уголовное дело в отношении напавших на студентов из Пакистана в селе Кой-Таш прекратили. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Чуйского областного суда.

По ее данным, такое решение принял Аламединский районный суд на основании встречного заявления потерпевших. В нем они полностью отказались от претензий к нападавшим.

Напомним, что в июле 2020 года в селе Кой-Таш трое мужчин избили студента 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха и еще четырех граждан Пакистана. Ранее Аббаса Али Шаха брали на работу в стационар. Молодой врач с друзьями поехал в горы на отдых, в это время на них набросились неизвестные.