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МВД. Информация об орудующей в Бишкеке банде педофилов — фейк

В Кыргызстане родительские чаты в мессенджерах в очередной раз захлестнула волна рассылки фейковой информации, согласно которой в Бишкеке орудует банда педофилов. В пресс-службе МВД 24.kg подтвердили — рассылаемая ориентировка не имеет никакого отношения к отечественной милиции, информация в ней ложная.

«По WhatsApp, особенно в родительских чатах, пересылается информация о том, что в городе появилась банда педофилов. Мы просим граждан не сеять панику и проверять достоверность сообщений, прежде чем пересылать их кому-либо. По всем вопросам граждане также могут обратиться в дежурную часть МВД по номеру 102 либо в дежурную часть ГУВД Бишкека по номеру 0312437175», — уточнили в ведомстве.

из интернета
Фото из интернета. Ориентировка, которую рассылают в мессенджерах

Отметим, что фейк про банду педофилов на просторах русскоязычного интернета — один из самых старых и живучих. Впервые он появился еще в 2009 году, однако популярность обрел спустя семь лет. За эти годы ложная информация распространилась практически по всем странам СНГ и обросла различными подробностями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194730/
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