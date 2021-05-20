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Происшествия

В Бишкеке милиционеры задержали двух подозреваемых в грабеже

В Бишкеке задержаны два подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района. Сообщается, что одному из задержанных 29, а второму 27 лет.

«В милицию 18 мая с заявлением обратилась жительница Бишкека. Она сообщила, что в тот же день в 21.00 на улице Восточной двое неизвестных напали на нее и отобрали IPhone 11 стоимостью 80 тысяч сомов. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело», — проинформировали в УВД.

Подозреваемых удалось найти и задержать. Октябрьским районным судом оба взяты под стражу сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1. Следствие проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям.

Тех, кто мог пострадать от злоумышленников, в милиции просят обращаться по номерам телефонов: 0708064926 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194528/
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