$10 миллионов на выборы. По заявлению Мелиса Аспекова возбуждено дело

Заявление активиста Мелиса Аспекова о том, что Садыр Жапаров взял у экс-президента Сооронбая Жээнбекова $10 миллионов на предвыборную кампанию, зарегистрировано в ЕРПП. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что следственная служба МВД начала досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

«В целях установления истины проводятся все необходимые следственные мероприятия», — сказали в ведомстве.

Напомним, сегодня Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед внеочередными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест.