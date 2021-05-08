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Сюжет: Приграничные конфликты

МВД опровергает сообщения о депортации из Кыргызстана граждан Таджикистана

Депортации граждан Таджикистана из Кыргызстана не было. Распространяемые об этом сообщения в соцсетях и СМИ не соответствуют действительности, заявила пресс-служба МВД.

«В законодательстве Кыргызстана отсутствует понятие «депортация». Существует термин «выдворение». Если иностранный гражданин на территории страны совершает проступок или преступление, по решению суда его могут выдворить за пределы страны после отбытия наказания за совершение проступка или преступления. Но таких фактов в отношении граждан Таджикистана не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

О том, что граждан Таджикистана незаконно задерживают в аэропортах Бишкека и Оша и грозят им депортацией, ранее заявила российская правозащитница Валентина Чупик. Она связала это с недавними событиями на кыргызско-таджикской границе. В Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана опровергли информацию.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193398/
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